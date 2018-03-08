Захарова рассказала "бомбическую историю" о том, как пристыдила Слуцкого

По словам дипломата, парламентарий допустил в её адрес "очень странные вещи", но после её замечаний больше никогда себе такого не позволял.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о личном опыте знакомства с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. По словам дипломата, ей пришлось сделать ему замечание за невежливое поведение.

— Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает — как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, такие вещи очень странные, — вспомнила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По её словам, она отреагировала на такое поведение замечанием и после депутат замолчал. При этом мужчины, также присутствующие на мероприятии, сделали вид, что не услышали сказанного парламентарием.

— Я сказал ему: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал, — уточнила Захарова.

Она отметила, что эта "бомбическая история" произошла четыре года назад на приёме Петербургского международного экономического форума, когда её имя ещё не было известно общественности.

В заключении официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что после этого случая депутат "ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного".