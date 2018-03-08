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Опубликовано 8 марта 2018, 13:52

Собчак провела пикет с требованием отставки депутата Госдумы Слуцкого

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

По мнению телеведущей, парламентарий мог совершить сексуальные домогательства в отношении журналисток.

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Государственной думы. Телеведущая пришла с плакатом, на котором было написано: "Депутаты! Мы вас не хотим!" Также она высказывала требования отправить в отставку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Отметим, перед этим пресс-служба предвыборного штаба Собчак подтвердила, что телеведущая направила обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. В нём Ксения Собчак просила проверить сообщения журналисток некоторых СМИ о том, что к ним якобы домогался парламентарий Слуцкий.

Как сообщал Лайф, ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.

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Михаил Аксёнов
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