Собчак провела пикет с требованием отставки депутата Госдумы Слуцкого

По мнению телеведущей, парламентарий мог совершить сексуальные домогательства в отношении журналисток.

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Государственной думы. Телеведущая пришла с плакатом, на котором было написано: "Депутаты! Мы вас не хотим!" Также она высказывала требования отправить в отставку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Отметим, перед этим пресс-служба предвыборного штаба Собчак подтвердила, что телеведущая направила обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. В нём Ксения Собчак просила проверить сообщения журналисток некоторых СМИ о том, что к ним якобы домогался парламентарий Слуцкий.