"Пользуясь случаем". Слуцкий попросил прощения у женщин на 8 Марта

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" поздравление женщин с 8 Марта. Однако в то же время решил извиниться перед ними за "невольно причинённые любые переживания".

— Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу, — написал Слуцкий.

В то же время парламентарий не стал уточнять, чем именно могли быть вызваны эти переживания.