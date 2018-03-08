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Опубликовано 8 марта 2018, 14:41

"Пользуясь случаем". Слуцкий попросил прощения у женщин на 8 Марта

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Натрускин

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" поздравление женщин с 8 Марта. Однако в то же время решил извиниться перед ними за "невольно причинённые любые переживания".

— Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу, — написал Слуцкий.

В то же время парламентарий не стал уточнять, чем именно могли быть вызваны эти переживания.

Как сообщал Лайф, ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.

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Михаил Аксёнов
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