Создатель мема "Лягушонок Пепе" подал в суд на сторонников Дональда Трампа
Фото: Matt Furie/Википедия, Jon Allen via InforWars
Автору популярного в Интернете персонажа не понравилось, что его работу используют без разрешения.
Американский художник Мэтт Фьюри решил подать в суд на InfoWars — группу фанатов президента США Дональда Трампа. Художник требует отчислений с продаж плаката, на котором изображен его персонаж — мем "Лягушонок Пепе".
В случае отказа Фьюри хочет через суд добиться запрета на продажу постера. Руководитель InfoWars Алекс Джонс странно отреагировал на перспективу судебного иска. По его словам, плакат — непопулярный товар на сайте, а художник Фьюри просто хочет привлечь внимание, в то время как лягушонок — глупый.
Также Джонс уверен, что суд будет на его стороне, так как художник, который нарисовал постер, предоставил InfoWars права на продажу. Один плакат стоит 29,95 доллара, организация уже продала около тысячи экземпляров.