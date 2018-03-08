Создатель мема "Лягушонок Пепе" подал в суд на сторонников Дональда Трампа

Автору популярного в Интернете персонажа не понравилось, что его работу используют без разрешения.

Американский художник Мэтт Фьюри решил подать в суд на InfoWars — группу фанатов президента США Дональда Трампа. Художник требует отчислений с продаж плаката, на котором изображен его персонаж — мем "Лягушонок Пепе".

В случае отказа Фьюри хочет через суд добиться запрета на продажу постера. Руководитель InfoWars Алекс Джонс странно отреагировал на перспективу судебного иска. По его словам, плакат — непопулярный товар на сайте, а художник Фьюри просто хочет привлечь внимание, в то время как лягушонок — глупый.