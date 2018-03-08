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Опубликовано 8 марта 2018, 13:10

Стало известно, почему электронные часы в 25 странах Европы начали опаздывать

Фото: &copy; Flickr/Denise Krebs

Фото: © Flickr/Denise Krebs

Сразу в нескольких европейских странах появилась проблема отстающих по времени электронных часов.

Жители стран Европы заметили отставание часов примерно на пять-шесть минут. Неправильное время показывали не только часы, но и другие электрические приборы, например духовки.

Как удалось установить позже, причиной стали сильные отклонения в частоте переменного тока, так как практически все электронные приборы сверяют время с его помощью. В европейском энергетическом объединении рассказали, что частота снизилась до отметки 49,996 ГЦ.

Также на отставание часов в Европе повлияло и то, что в Косове и Сербии перестали производить достаточное количество электроэнергии по причине политических и исторических конфликтов.

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Сергей Сурепин
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