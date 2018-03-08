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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 14:12

Дональд Трамп обсудит жестокие видеоигры и стрельбу в школах с родным братом

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Роберт Трамп руководит одной из самых крупных игровых компаний — ZeniMax, представителей которой пригласили в Белый дом.

Журналисты Washington Post назвали имена представителей игровой индустрии, которых американский президент Дональд Трамп пригласил для обсуждения проблемы жестокости подростков. Среди участников есть и его родной брат — Роберт Трамп. Он занимает руководящую должность в компании ZeniMax.

Также на встречу пригласили генерального директора ZeniMax Media Роберта Альтмана и исполнительного директора Take-Two Штрауса Зелника. На встрече будут присутствовать представители ассоциации производителей видеоигр ESA. Заседание проходит 8 марта.

Против них выступят популярные в США противники видеоигр. Среди них основатель Совета родительского телевидения Брент Бозелл. Ранее он заявил, что графически правдоподобные игры, которые изображают жестокость, необходимо подвергнуть строжайшему контролю на уровне Национальной стрелковой ассоциации.

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Сергей Сурепин
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