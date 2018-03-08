Дональд Трамп обсудит жестокие видеоигры и стрельбу в школах с родным братом

Роберт Трамп руководит одной из самых крупных игровых компаний — ZeniMax, представителей которой пригласили в Белый дом.

Журналисты Washington Post назвали имена представителей игровой индустрии, которых американский президент Дональд Трамп пригласил для обсуждения проблемы жестокости подростков. Среди участников есть и его родной брат — Роберт Трамп. Он занимает руководящую должность в компании ZeniMax.

Также на встречу пригласили генерального директора ZeniMax Media Роберта Альтмана и исполнительного директора Take-Two Штрауса Зелника. На встрече будут присутствовать представители ассоциации производителей видеоигр ESA. Заседание проходит 8 марта.