Дональд Трамп обсудит жестокие видеоигры и стрельбу в школах с родным братом
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Роберт Трамп руководит одной из самых крупных игровых компаний — ZeniMax, представителей которой пригласили в Белый дом.
Журналисты Washington Post назвали имена представителей игровой индустрии, которых американский президент Дональд Трамп пригласил для обсуждения проблемы жестокости подростков. Среди участников есть и его родной брат — Роберт Трамп. Он занимает руководящую должность в компании ZeniMax.
Также на встречу пригласили генерального директора ZeniMax Media Роберта Альтмана и исполнительного директора Take-Two Штрауса Зелника. На встрече будут присутствовать представители ассоциации производителей видеоигр ESA. Заседание проходит 8 марта.
Против них выступят популярные в США противники видеоигр. Среди них основатель Совета родительского телевидения Брент Бозелл. Ранее он заявил, что графически правдоподобные игры, которые изображают жестокость, необходимо подвергнуть строжайшему контролю на уровне Национальной стрелковой ассоциации.