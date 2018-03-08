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Опубликовано 8 марта 2018, 14:41

Популярный рестлер Джон Сина озвучит главного злодея "Черепашек-ниндзя"

Фото: &copy;&nbsp;mcchord.af.mil

Фото: © mcchord.af.mil

Премьера 26-серийного первого сезона "Возрождение черепашек-ниндзя" запланирована на 2018 год.

В начале февраля канал Nickelodeon анонсировал новый сериал — "Возрождение черепашек-ниндзя". Теперь стало известно, кто будет участвовать в мультсериале.

Одного из злодеев — Барона Драксума — озвучит Джон Сина, популярный рестлер. Его персонаж — алхимик, воин, мутант и самопровозглашённый защитник себе подобных, который хочет превратить в мутантов всё население планеты.

Помимо Джона Сины в состав актёров озвучивания вошли Бен Шварц (Леонардо), Джош Бренер (Донателло), Омар Бенсон Миллер (Рафаэль), Брэндон Майкал Смит (Микеланджело), Эрик Бауза (Сплинтер) и Катерина Грэм (Эйприл О’Нил).

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Сергей Сурепин
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