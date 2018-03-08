Популярный рестлер Джон Сина озвучит главного злодея "Черепашек-ниндзя"

В начале февраля канал Nickelodeon анонсировал новый сериал — "Возрождение черепашек-ниндзя". Теперь стало известно, кто будет участвовать в мультсериале.

Одного из злодеев — Барона Драксума — озвучит Джон Сина, популярный рестлер. Его персонаж — алхимик, воин, мутант и самопровозглашённый защитник себе подобных, который хочет превратить в мутантов всё население планеты.