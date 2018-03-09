Как хоронили Сталина. Главные советские похороны ХХ века

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9 марта 1953 года в Москве состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. Не будет преувеличением сказать, что это были самые главные похороны в истории Советского Союза. Ленин умер слишком быстро, Хрущёва хоронили без особых почестей, Андропов и Черненко были у власти только несколько месяцев, к ним не успели привыкнуть. Только похороны Брежнева могли бы сравниться со сталинскими. Но Брежнев правил только 18 лет, тогда как Сталин почти 30. Те, кто родился в начале его правления, стали взрослыми людьми. Те, кто был в зрелом возрасте, успели состариться. Сталинское правление было эпохой, значительная часть жизни советских людей прошла при нём. Поэтому неудивительно, что похороны советского вождя были беспрецедентными по своему размаху на тот момент и вызвали стечение огромного количества людей, которое закончилось давкой с многочисленными смертельными исходами. Лайф выяснил, как хоронили вождя Советского Союза 65 лет назад.

Подготовка

Иосиф Сталин после удара, который произошёл 1 марта, прожил ещё несколько дней, но не мог говорить и был частично парализован. 5 марта в 21 час 50 минут медики констатировали смерть генерального секретаря. К этому моменту его ближайшие соратники уже успели поделить государственные и партийные посты между собой и успели вернуться на Ближнюю дачу как раз к тому моменту, когда вождь испустил дух.

После его смерти они стали разъезжаться по своим делам, назначив ответственным за организацию похорон Никиту Хрущёва, который сформировал комиссию по организации похорон с участием Шверника, Кагановича и ещё нескольких партийных деятелей.

Справа налево: Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Никита Хрущёв, Николай Булганин в почётном карауле у гроба с телом Иосифа Сталина в Колонном зале Дома союзов.

Было решено начать всенародное прощание с генералиссимусом уже на следующий день, чтобы как можно большее количество людей успело проститься с ним. Поэтому ряд процедур был форсирован. Например, практически сразу же после смерти тело Сталина увезли для проведения посмертного вскрытия. Уже через шесть часов после смерти с телом покойного работала целая группа патологоанатомов. Перед процедурой вскрытия с лица покойного была снята посмертная маска. Этим занимался известный скульптор Манизер.

Мозг вождя был извлечён и передан на хранение в Институт мозга. В те времена мозги членов Политбюро, крупных учёных и научных деятелей в обязательном порядке передавались на хранение в этот институт, где учёные исследовали их на предмет отличий от мозга обычных людей.

Пока с телом Сталина работали врачи, его любимый мундир отправили в химчистку, подлатали, пришили к нему погоны генералиссимуса и золотые пуговицы, поскольку решено было хоронить его именно в нём. В то же время архитектору Посохину было дано задание максимально быстро набросать эскиз новой надписи на Мавзолее, поскольку умершего вождя без особых споров было решено похоронить именно там, рядом с Лениным.

Фото: © Википедия/U.S. Army Major Martin Manhoff

Церемонию прощания решили проводить в Колонном зале Дома союзов. Оформлением интерьера зала для церемонии руководил председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР Николай Беспалов. Поисками гроба для тела вождя занимался управляющий делами ЦК КПСС Дмитрий Крупин. Охрана церемонии прощания была доверена МГБ.

Сразу же после вскрытия началась подготовка к временному бальзамированию тела Сталина, которое было проведено в лаборатории Мавзолея Ленина. Специалистам даже удалось несколько "усовершенствовать" лицо покойного, осветлив "рябинки" от оспы и старческие пигментные пятна. Уже днём 6 марта тело было доставлено в Колонный зал, и в 16 часов началась церемония прощания.

К этому моменту зал был украшен портретами Сталина, а на колоннах были вывешены бархатные полотнища с гербами союзных республик. Всего их было 16. Гроб стоял в центре, на высоком постаменте и буквально утопал в цветах. У изголовья висело знамя Советского Союза. На атласной ткани перед гробом лежали награды генералиссимуса. Люстры, висевшие в зале, были прикрыты чёрной тканью.

В зале присутствовал оркестр, игравший траурные мелодии разных классических композиторов. В почётном карауле у гроба поочерёдно стояли новые руководители советского государства. Присутствовал также военный эскорт.

Советские граждане узнали о смерти Сталина только 6 марта, когда об этом было объявлено по радио и напечатано в газетах. По случаю кончины был объявлен трёхдневный траур. Кинотеатры и прочие увеселительные заведения не работали, любые развлекательные мероприятия в стране отменялись.

В тот же день было объявлено о возведении пантеона, в котором со временем будет перезахоронен Сталин. Данное решение было проведено через ЦК и Совет министров. Планировалось возвести в Москве пантеон, который стал бы местом упокоения не только для мёртвых вождей — Ленина и Сталина, а также некоторых крупных деятелей, погребённых в Кремлёвской стене, но и для будущих вождей СССР. Постановление о создании московского пантеона было опубликовано в газетах 7 марта, объявлялся также открытый конкурс проектов. Однако достаточно быстро про пантеон в пылу борьбы за власть позабыли, и эту тему больше не поднимали.

Прощание

Фото: © РИА Новости

Для прощания с умершим вождём потянулись люди. В основном из Москвы, но некоторые приезжали и из других городов, в основном в качестве делегатов от предприятий. Поскольку въезд в Москву на период мероприятий был ограничен, поезда проверялись, обычных пассажиров не пускали в город, за исключением делегатов от рабочих коллективов и ехавших в командировку.

Колонный зал Дома союзов буквально утопал в венках, их были даже не сотни, а тысячи. Все крупные предприятия и ведомства в обязательном порядке присылали траурный венок.

Не оставались в стороне и зарубежные делегации, которые начали прибывать в Москву. В основном это были представители стран, где уже установился социалистический режим. Присутствовала китайская делегация, которую возглавлял Чжоу Энлай — правая рука Мао Цзэдуна (Мао отправил личный венок, отдельно от китайской компартии). Присутствовали лидеры стран "народной демократии" — Готвальд, Георгиу-Деж, Ульбрихт, Берут, Ракоши и другие.

Приехали лидеры коммунистических партий из капиталистических стран — англичанин Поллит, итальянец Тольятти, финн Песси, австриец Коплениг и т.д. Всем им довелось постоять в почётном карауле у гроба наряду с советскими руководителями.

Рабочие завода "Динамо" слушают сообщение о смерти Иосифа Сталина. Фото: © РИА "Новости"

От Большой Дмитровки растекались многокилометровые очереди, состоявшие из людей, которые желали хоть раз увидеть вождя на прощание. Одни считают, что сотни тысяч пришедших проститься с умершим вождём — свидетельство огромной любви и благодарности советских граждан. Другие уверены, что это объясняется тоталитарностью государства, в котором эти люди выросли и сформировались.

Но не стоит забывать и ещё один немаловажный факт. Сталин не так уж часто ездил по стране, телевизоры тогда были у нескольких человек на весь СССР, так что для большинства людей церемония прощания была единственной возможностью вживую увидеть вождя, пусть и умершего. Все понимали, что это исторический момент, и стремились стать его свидетелями. Поэтому в огромных очередях были и те, кто боготворил Сталина, и те, кто его ненавидел, но осознавал историчность момента, и те, кто пошёл "потому что все пошли", и те, кто хотел похвастаться перед друзьями и коллегами.

Места в очередях занимали с ночи. Даже с учётом ограниченного въезда в столицу людей собиралось очень много. Точное количество участников траурных церемоний никто не подсчитывал.

Давка

В эти дни произошло ещё одно событие, которое навеки стало неотъемлемой частью этих похорон. Речь идёт о серьёзной давке в районе Трубной площади, в результате которой были многочисленные жертвы. Хотя обычно давку связывают именно с похоронами Сталина, она случилась во время церемонии прощания, 6 марта. В первый день, когда было объявлено о смерти Сталина, толпы людей хаотично устремились к Дому союзов.

Люди пытались пройти на Большую Дмитровку и решили, что проще всего туда будет попасть через Трубную площадь, однако она была заранее перекрыта грузовиками. Давка случилась на спуске с Рождественского бульвара на площадь, передние ряды были остановлены грузовиками, а сзади со спуска на них продолжали накатываться одна за другой человеческие волны. В итоге те, кто стоял впереди, оказались буквально раздавлены и растоптаны напиравшими сзади. Точное количество жертв давки до сих пор так и не установлено. В различных источниках они оцениваются в диапазоне от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Похороны

Фото: © РИА Новости

Поздним вечером 8 марта церемония прощания была завершена. Двери Дома союзов были закрыты. После полуночи начался вынос венков. Поскольку траурных венков было не много, а очень-очень много, решено было вынести их к Мавзолею и выложить возле него. Самые главные венки (около ста штук) — от советских руководителей, лидеров других государств, руководителей крупных иностранных компартий и родственников покойного были отсортированы для участия в церемонии погребения. Их несли за гробом.

Поздней ночью были открыты сборные пункты для делегаций трудящихся, которые днём должны были присутствовать на Красной площади. Кого попало в эти делегации не пускали, все делегаты получали специальные пропуска. На этих сборных пунктах они встречались, после чего организованно следовали на Красную площадь, чтобы к утру быть уже там. За несколько часов до начала похорон, в 9:30 утра, вход для делегатов на Красную площадь закрывался.

Утром в день похорон было полностью закрыто движение автомобильного транспорта в пределах Садового кольца. Исключение составляли только спецмашины, имевшие пропуска.

В 7 утра по маршруту следования траурного кортежа было выстроено оцепление. В то же время на Красной площади проходило построение войск и представителей делегаций трудящихся. В общей сложности на площади разместили 4400 военнослужащих и около 12 тысяч делегатов.

Около 10 часов утра из Дома союзов стали выносить траурные венки и награды Сталина. В 10:15 ближайшие соратники (Берия, Хрущёв, Микоян, Каганович, Молотов, Булганин, Маленков и Ворошилов) взяли гроб на руки и понесли к выходу из здания. В 10:23 его установили на застеленном кумачом артиллерийском лафете.

Траурная делегация выстроилась в соответствии с негласной иерархией. Первыми шли члены Президиума ЦК (так в то время называлось Политбюро), за ними следовали родственники Сталина, затем члены ЦК, депутаты Верховного Совета, делегаты от иностранных коммунистических партий и, наконец, почётный воинский эскорт.

Фото: © РИА Новости

На специальных атласных подушках награды Сталина несли маршалы, генералы армии, а также несколько генерал-полковников и генерал-лейтенантов. Маршальскую звезду нёс маршал Будённый. На церемонии не присутствовал маршал Жуков, находившийся тогда в опале. После войны его выслали командовать второстепенным Уральским военным округом.

Процессия двинулась в путь под музыкальное сопровождение траурного марша Шопена (Ленина хоронили под нестройное пение "Мы жертвою пали в борьбе роковой"). Церемония транслировалась по радио в прямом эфире, диктором был знаменитый Левитан.

Церемония была расписана по минутам. В 10:45 процессия достигла мавзолея. Гроб был перенесён с лафета на специальный постамент. Через три минуты начался траурный митинг. С политической точки зрения именно эта часть церемонии и была самой главной. Формально соратники отдавали дань памяти ушедшему вождю. Неформально каждый из них в своей речи рассказывал о своём видении будущего в постсталинскую эпоху. Кроме того, очерёдность выступавших на траурном митинге раскрывала негласную иерархию новой власти.

Митинг открыл Хрущёв, который выступал распорядителем похорон. Однако он не стал произносить речь и пригласил к микрофону Маленкова, который после смерти Сталина возглавил Совет министров и считался руководителем страны. В своей речи председатель правительства не только отдал дань памяти покойному, но и обозначил новое направление, в котором будет развиваться страна. По Маленкову выходило, что в первую очередь страна должна решать насущные экономические проблемы и улучшать уровень жизни советских трудящихся, которым в долгую сталинскую эпоху перепадало очень мало хорошего. Маленков также выразил уверенность в возможности мирного существования двух систем — капиталистической и социалистической. Новый глава государства выступил как "голубь".

Следующим выступал Берия в амплуа "ястреба". Он сразу же попытался застолбить за собой место главного сталинского преемника и продолжателя его линии, заявив о необходимости максимального наращивания военного потенциала и сплочения всей страны против козней внутренних и внешних врагов.

Последним выступил Молотов, также заявивший о необходимости продолжения сталинской политики.

В 11:54 митинг завершился и сталинские соратники в том же составе, в каком они несли гроб к мавзолею, подняли его и понесли внутрь здания, название которого уже было изменено. Над входом теперь было написано: "Ленин — Сталин".

В 12 часов был дан салют из артиллерийских орудий над Кремлём. В этот же момент все заводы, фабрики, корабли и т.д. дали протяжные гудки. А на всех рабочих местах, где это было возможно, была объявлена пятиминутка молчания. Прозвучал траурный марш, который сменился гимном Советского Союза.

В 12:10 начался проход войск мимо мавзолея. В небе пролетели самолёты. Над Кремлём вновь подняли приспущенный государственный флаг.