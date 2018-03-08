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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 17:17

Беспилотная электрофура Tesla впервые доставила груз

Фото:&nbsp;&copy; Tesla

Фото: © Tesla

Первую доставку удалось осуществить на сборочный конвейер в городе Фримонт, штат Калифорния.

Беспилотные электрические грузовики Tesla впервые осуществили доставку. Информацией в своём "инстаграме" поделился основатель компании Илон Маск.

По словам Маска, грузовики доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс, Невада. Фуры проехали до сборочного конвейера в Фримонте, Калифорния.

Предполагается, грузовик не поставят на серийное производство до 2019 года. Илон Маск показал прототип фуры в ноябре 2017 года. С того момента Tesla получила заказы от Pepsi и Walmart.

Напомним, фура Tesla может проехать 804 километра при полной загрузке 36 тонн и на максимальной скорости.

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Сергей Сурепин
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