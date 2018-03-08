Беспилотная электрофура Tesla впервые доставила груз

Первую доставку удалось осуществить на сборочный конвейер в городе Фримонт, штат Калифорния.

Беспилотные электрические грузовики Tesla впервые осуществили доставку. Информацией в своём "инстаграме" поделился основатель компании Илон Маск.

По словам Маска, грузовики доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс, Невада. Фуры проехали до сборочного конвейера в Фримонте, Калифорния.

Предполагается, грузовик не поставят на серийное производство до 2019 года. Илон Маск показал прототип фуры в ноябре 2017 года. С того момента Tesla получила заказы от Pepsi и Walmart.