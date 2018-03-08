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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 17:17

Режиссёр "Железного человека" напишет сценарий для "Звёздных войн"

Фото: &copy; Flickr/Genevieve

Фото: © Flickr/Genevieve

Он примет участие в работе над крупным сериалом по мотивам популярной в мире киносаги.

Режиссёр "Железного человека" и "Книги джунглей" Джон Фавро выступит сценаристом и продюсером одного из сериалов по "Звёздным войнам". Он выйдет в онлайн-кинотеатре Disney.

Фавро уже несколько раз появлялся во вселенной популярной киносаги. Он играл в сериале "Звёздные войны: война клонов". В мае этого года зрители увидят его в сольном фильме о контрабандисте Хане Соло.

Напомним, сейчас режиссёр работает над фильмом по мотивам "Короля льва". Лента выходит в российский прокат 18 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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