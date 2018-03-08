Режиссёр "Железного человека" напишет сценарий для "Звёздных войн"

Он примет участие в работе над крупным сериалом по мотивам популярной в мире киносаги.

Режиссёр "Железного человека" и "Книги джунглей" Джон Фавро выступит сценаристом и продюсером одного из сериалов по "Звёздным войнам". Он выйдет в онлайн-кинотеатре Disney.

Фавро уже несколько раз появлялся во вселенной популярной киносаги. Он играл в сериале "Звёздные войны: война клонов". В мае этого года зрители увидят его в сольном фильме о контрабандисте Хане Соло.