Популярный производитель блокнотов Moleskine показал "умную" ручку

По словам представителей компании, с помощью их устройства ни одна ваша запись не пропадёт.

Компания Moleskine популяризирует свои записные книжки и канцелярские принадлежности, предназначенные для творческих личностей. В этот раз дело дошло до "умной" ручки.

Устройство получило название Pen+ Ellipse. С помощью этой ручки все заметки сразу конвертируются в электронный формат.