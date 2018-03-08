Популярный производитель блокнотов Moleskine показал "умную" ручку
Фото: © Кадр из видео YouTube/moleskineart
По словам представителей компании, с помощью их устройства ни одна ваша запись не пропадёт.
Компания Moleskine популяризирует свои записные книжки и канцелярские принадлежности, предназначенные для творческих личностей. В этот раз дело дошло до "умной" ручки.
Устройство получило название Pen+ Ellipse. С помощью этой ручки все заметки сразу конвертируются в электронный формат.
Цена — 179 долларов. С помощью специального приложения можно будет изменять стиль и цвет написанного.