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Опубликовано 8 марта 2018, 17:18

Популярный производитель блокнотов Moleskine показал "умную" ручку

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/moleskineart

Фото: © Кадр из видео YouTube/moleskineart

По словам представителей компании, с помощью их устройства ни одна ваша запись не пропадёт.

Компания Moleskine популяризирует свои записные книжки и канцелярские принадлежности, предназначенные для творческих личностей. В этот раз дело дошло до "умной" ручки.

Устройство получило название Pen+ Ellipse. С помощью этой ручки все заметки сразу конвертируются в электронный формат.

Цена — 179 долларов. С помощью специального приложения можно будет изменять стиль и цвет написанного.

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Сергей Сурепин
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