Владельцы Android получили возможность превратить любой смартфон в iPhone X
Фото: © Google
Обновлённая версия популярной мобильной операционной системы уже доступна для тестирования.
Американская корпорация Google выпустила тестовую сборку операционной системы Android P. Изначально планировалось, что новый Android представят 14 марта.
В системе доступна функция настройки отображения интерфейса, которая в том числе позволяет управлять пространством по сторонам от фронтального выреза. Это пригодится фирмам, которые хотят заняться производством смартфонов с "монобровью", как у iPhone X.
Сейчас новая версия ОС доступна только для устройств Pixel, выпуском которых занимается Google. Прошивка не будет доступна на смартфонах Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшет Pixel C.