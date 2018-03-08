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Опубликовано 8 марта 2018, 18:00

Владельцы Android получили возможность превратить любой смартфон в iPhone X

Фото: &copy;&nbsp;Google

Фото: © Google

Обновлённая версия популярной мобильной операционной системы уже доступна для тестирования.

Американская корпорация Google выпустила тестовую сборку операционной системы Android P. Изначально планировалось, что новый Android представят 14 марта.

В системе доступна функция настройки отображения интерфейса, которая в том числе позволяет управлять пространством по сторонам от фронтального выреза. Это пригодится фирмам, которые хотят заняться производством смартфонов с "монобровью", как у iPhone X.

Сейчас новая версия ОС доступна только для устройств Pixel, выпуском которых занимается Google. Прошивка не будет доступна на смартфонах Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшет Pixel C.

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Сергей Сурепин
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