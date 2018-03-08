Стала известна дата выхода и цены нового iPad Pro

Обновлённая версия самого мощного планшета компании Apple будет доступна уже в сентябре этого года.

Американские журналисты, ссылаясь на источники, близкие к Apple, обнародовали дату выхода и цены нового iPad Pro. Обновлённая версия планшета будет представлена публике в июне на выставке WWDC 2018.

По словам инсайдеров, сейчас американская корпорация обеспокоена низким уровнем продаж юбилейного флагманского смартфона iPhone X. Чтобы исправить положение, появилась необходимость выпуска нового планшета.