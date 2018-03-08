Стала известна дата выхода и цены нового iPad Pro
Фото: © Flickr/Tinh tế Photo
Обновлённая версия самого мощного планшета компании Apple будет доступна уже в сентябре этого года.
Американские журналисты, ссылаясь на источники, близкие к Apple, обнародовали дату выхода и цены нового iPad Pro. Обновлённая версия планшета будет представлена публике в июне на выставке WWDC 2018.
По словам инсайдеров, сейчас американская корпорация обеспокоена низким уровнем продаж юбилейного флагманского смартфона iPhone X. Чтобы исправить положение, появилась необходимость выпуска нового планшета.
Устройство поступит в продажу в сентябре 2018 года. Будут два варианта — с диагональю 6,1 и 9,7 дюйма. Цена — от 259 до 749 долларов.