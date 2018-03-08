Стоимость флагманского смартфона Samsung упала ниже психологической отметки

Компания Samsung в очередной раз сталкивается с одной и той же проблемой — слабым потребительским спросом. Стоимость Samsung Galaxy A7 за последние несколько недель опустилась ниже психологической отметки.

Если ещё год назад смартфон продавался в России за 32 990 рублей, то сейчас его можно купить менее чем за 20 000 рублей. Речь при этом идёт о моделях, сертифицированных для продажи в России.