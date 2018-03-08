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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 18:05

Стоимость флагманского смартфона Samsung упала ниже психологической отметки

Фото: &copy; Flickr/Aaron Yoo

Фото: © Flickr/Aaron Yoo

Южнокорейский производитель смартфонов опять столкнулся со слабыми продажами, поэтому снижает цены.

Компания Samsung в очередной раз сталкивается с одной и той же проблемой — слабым потребительским спросом. Стоимость Samsung Galaxy A7 за последние несколько недель опустилась ниже психологической отметки.

Если ещё год назад смартфон продавался в России за 32 990 рублей, то сейчас его можно купить менее чем за 20 000 рублей. Речь при этом идёт о моделях, сертифицированных для продажи в России.

Сейчас Samsung Galaxy A7 можно найти за 19 300 рублей. На выбор доступны несколько расцветок: чёрная, золотистая и голубая. Телефон принято считать флагманом в своей линейке.

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Сергей Сурепин
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