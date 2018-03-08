Samsung хочет выпустить гибрид смартфона и планшета

Южнокорейский производитель техники уже проектируют инновационное устройство для массового пользования.

Управление США по патентам и торговым маркам опубликовало новую наработку компании Samsung. В этот раз она связана с разработками в области мобильных устройств.

Документ носит лаконичное название Display device ("Устройство с дисплеем"). Заявка на патент подана была ещё в конце 2016 года, но зарегистрировали изобретение только сейчас.