Samsung хочет выпустить гибрид смартфона и планшета
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Южнокорейский производитель техники уже проектируют инновационное устройство для массового пользования.
Управление США по патентам и торговым маркам опубликовало новую наработку компании Samsung. В этот раз она связана с разработками в области мобильных устройств.
Документ носит лаконичное название Display device ("Устройство с дисплеем"). Заявка на патент подана была ещё в конце 2016 года, но зарегистрировали изобретение только сейчас.
Южнокорейская фирма описывает дизайн портативного устройства со складной конструкцией. Согласно задумке Samsung, пользователи смогут работать с устройством в режиме смартфона и в режиме мини-планшета. Также гибрид получит камеру и порт Micro-USB.