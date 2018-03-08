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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 18:08

Samsung хочет выпустить гибрид смартфона и планшета

Фото: &copy; Flickr/Kārlis Dambrāns

Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

Южнокорейский производитель техники уже проектируют инновационное устройство для массового пользования.

Управление США по патентам и торговым маркам опубликовало новую наработку компании Samsung. В этот раз она связана с разработками в области мобильных устройств.

Документ носит лаконичное название Display device ("Устройство с дисплеем"). Заявка на патент подана была ещё в конце 2016 года, но зарегистрировали изобретение только сейчас.

Южнокорейская фирма описывает дизайн портативного устройства со складной конструкцией. Согласно задумке Samsung, пользователи смогут работать с устройством в режиме смартфона и в режиме мини-планшета. Также гибрид получит камеру и порт Micro-USB.

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Сергей Сурепин
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