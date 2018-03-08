Новая версия консоли PlayStation уже создана и скоро поступит в продажу
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Инсайдеры продолжают сообщать о планах компании Sony выпустить новую игровую консоль и порадовать геймеров.
Инсайдер Маркус Селларс сообщил, что игровая консоль PlayStation 5 уже успешно создана. По его словам, компания Sony уже совсем скоро запустит приставку в продажу.
Селларс заявил, что в конце февраля японская корпорация завершила создание своего нового устройства для геймеров. Сейчас производитель рассылает консоль крупным разработчикам, чтобы они начали создавать игры для PlayStation 5.
Предполагается, что официальный анонс новой консоли пройдёт на выставке E3. Компания Sony пока не комментирует обнародованную информацию.