Новая версия консоли PlayStation уже создана и скоро поступит в продажу

Инсайдеры продолжают сообщать о планах компании Sony выпустить новую игровую консоль и порадовать геймеров.

Инсайдер Маркус Селларс сообщил, что игровая консоль PlayStation 5 уже успешно создана. По его словам, компания Sony уже совсем скоро запустит приставку в продажу.

Селларс заявил, что в конце февраля японская корпорация завершила создание своего нового устройства для геймеров. Сейчас производитель рассылает консоль крупным разработчикам, чтобы они начали создавать игры для PlayStation 5.