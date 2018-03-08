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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 18:45

Хакеры из Северной Кореи не причастны к кибератаке на ОИ-2018 в Южной Корее

Фото: &copy; Flickr/CafeCredit.com

Фото: © Flickr/CafeCredit.com

Эксперты компании "Лаборатория Касперского" считают, что злоумышленники специально оставили ложные следы.

Хакерская группировка Lazarus из Северной Кореи не была организатором кибератаки на IT-инфраструктуру Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея). По словам руководителя исследовательского центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виталия Камлюка, злоумышленники целенаправленно оставили ложные следы.

Напомним, незадолго до церемонии открытия Олимпиады вирус Olympic Destroyer временно парализовал олимпийские IT-системы. Вредоносная программа вывела из строя экранные мониторы, сеть Wi-Fi и официальный сайт ОИ-2018. Из-за этого болельщики не могли купить билеты. Также вирус затронул работу нескольких горнолыжных курортов: там перестали работать подъёмники и турникеты.

Пока достоверно не известно, кто на самом деле стоит за кибератакой. Это сложно определить из-за уникальности внедрения ложных меток такой высокой сложности.

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Сергей Сурепин
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