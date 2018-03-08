Хакеры из Северной Кореи не причастны к кибератаке на ОИ-2018 в Южной Корее

Эксперты компании "Лаборатория Касперского" считают, что злоумышленники специально оставили ложные следы.

Хакерская группировка Lazarus из Северной Кореи не была организатором кибератаки на IT-инфраструктуру Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея). По словам руководителя исследовательского центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виталия Камлюка, злоумышленники целенаправленно оставили ложные следы.

Напомним, незадолго до церемонии открытия Олимпиады вирус Olympic Destroyer временно парализовал олимпийские IT-системы. Вредоносная программа вывела из строя экранные мониторы, сеть Wi-Fi и официальный сайт ОИ-2018. Из-за этого болельщики не могли купить билеты. Также вирус затронул работу нескольких горнолыжных курортов: там перестали работать подъёмники и турникеты.