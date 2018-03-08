Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 18:57

Руководитель Xiaomi назвал цену нового фитнес-браслета Mi Band 3

Фото: &copy; Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Информация стала известна во время проведения пресс-конференции китайского бренда.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что китайская компания с нетерпением ждёт начала продаж спортивного браслета Mi Band 3. Новое устройство будет доступно уже в этом году.

Также он успокоил всех, заявив, что, невзирая на множество инноваций и улучшений, новинка будет стоить на уровне предыдущей модели. Браслет можно купить за 30 долларов.

Скорее всего, в России Xiaomi Mi Band 3 будет стоить около 1800 рублей. Новое устройство получит поддержку технологий Bluetooth 4.2 LE, NFC и GPS, а также самые новые сенсоры и датчики для отслеживания состояния здоровья. Покажут спортивный браслет официально 27 марта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • В мире
  • xiaomi
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar