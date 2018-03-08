Руководитель Xiaomi назвал цену нового фитнес-браслета Mi Band 3
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Информация стала известна во время проведения пресс-конференции китайского бренда.
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что китайская компания с нетерпением ждёт начала продаж спортивного браслета Mi Band 3. Новое устройство будет доступно уже в этом году.
Также он успокоил всех, заявив, что, невзирая на множество инноваций и улучшений, новинка будет стоить на уровне предыдущей модели. Браслет можно купить за 30 долларов.
Скорее всего, в России Xiaomi Mi Band 3 будет стоить около 1800 рублей. Новое устройство получит поддержку технологий Bluetooth 4.2 LE, NFC и GPS, а также самые новые сенсоры и датчики для отслеживания состояния здоровья. Покажут спортивный браслет официально 27 марта.