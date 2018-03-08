Руководитель Xiaomi назвал цену нового фитнес-браслета Mi Band 3

Информация стала известна во время проведения пресс-конференции китайского бренда.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что китайская компания с нетерпением ждёт начала продаж спортивного браслета Mi Band 3. Новое устройство будет доступно уже в этом году.

Также он успокоил всех, заявив, что, невзирая на множество инноваций и улучшений, новинка будет стоить на уровне предыдущей модели. Браслет можно купить за 30 долларов.