Клавиатура от Google получила поддержку 20 новых языков
Фото: © Google
Американская корпорация продолжает улучшать и развивать свою основную клавиатуру для Android.
Компания Google выпустила обновление для клавиатуры Gboard, доступной на Android. Она получила не только поддержку GIF-анимации, но и новые языки.
Сейчас клавиатура поддерживает оба варианта китайского (традиционный и упрощённый) и корейский язык. Также Google добавила ещё 20 других языков.
В американской корпорации заявили, что китайский и корейский были самыми запрашиваемыми языками. Сейчас клавиатура поддерживает более 300 языковых разновидностей и охватывает 74% населения мира.