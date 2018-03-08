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Опубликовано 8 марта 2018, 19:01

Клавиатура от Google получила поддержку 20 новых языков

Фото: &copy; Google

Фото: © Google

Американская корпорация продолжает улучшать и развивать свою основную клавиатуру для Android.

Компания Google выпустила обновление для клавиатуры Gboard, доступной на Android. Она получила не только поддержку GIF-анимации, но и новые языки.

Сейчас клавиатура поддерживает оба варианта китайского (традиционный и упрощённый) и корейский язык. Также Google добавила ещё 20 других языков.

В американской корпорации заявили, что китайский и корейский были самыми запрашиваемыми языками. Сейчас клавиатура поддерживает более 300 языковых разновидностей и охватывает 74% населения мира.

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Сергей Сурепин
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