Клавиатура от Google получила поддержку 20 новых языков

Американская корпорация продолжает улучшать и развивать свою основную клавиатуру для Android.

Компания Google выпустила обновление для клавиатуры Gboard, доступной на Android. Она получила не только поддержку GIF-анимации, но и новые языки.

Сейчас клавиатура поддерживает оба варианта китайского (традиционный и упрощённый) и корейский язык. Также Google добавила ещё 20 других языков.