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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 10:57

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Тиллерсона не состоится в Эфиопии

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, уже не состоится. Об этом сообщил заместитель главы российского дипведомства Сергей Рябков.

— Встреча не состоялась и уже не состоится. Будем искать другую возможность, — сказал Рябков в комментарии ТАСС.

Перед этим СМИ со ссылкой на источники в российской делегации в Эфиопии сообщали, что запланированная встреча дипломатов не состоялась.

Напомним, запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Россия предложила США провести встречу глав дипведомств в Эфиопии, где они находились в одно время.

После этого представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала, что американская сторона не получала "никакого приглашения", даже формального. При этом в расписании Тиллерсона также отсутствует упоминание о встрече с Лавровым.

В ответ на это в российском посольстве выразили готовность предоставить копии запроса на встречу государственного секретаря США и главы МИД РФ.

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Екатерина Михайлова
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