В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Тиллерсона не состоится в Эфиопии

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, уже не состоится. Об этом сообщил заместитель главы российского дипведомства Сергей Рябков.

— Встреча не состоялась и уже не состоится. Будем искать другую возможность, — сказал Рябков в комментарии ТАСС.

Перед этим СМИ со ссылкой на источники в российской делегации в Эфиопии сообщали, что запланированная встреча дипломатов не состоялась.

Напомним, запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Россия предложила США провести встречу глав дипведомств в Эфиопии, где они находились в одно время.