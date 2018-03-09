В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Тиллерсона не состоится в Эфиопии
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, уже не состоится. Об этом сообщил заместитель главы российского дипведомства Сергей Рябков.
— Встреча не состоялась и уже не состоится. Будем искать другую возможность, — сказал Рябков в комментарии ТАСС.
Перед этим СМИ со ссылкой на источники в российской делегации в Эфиопии сообщали, что запланированная встреча дипломатов не состоялась.
Напомним, запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Россия предложила США провести встречу глав дипведомств в Эфиопии, где они находились в одно время.
После этого представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала, что американская сторона не получала "никакого приглашения", даже формального. При этом в расписании Тиллерсона также отсутствует упоминание о встрече с Лавровым.
В ответ на это в российском посольстве выразили готовность предоставить копии запроса на встречу государственного секретаря США и главы МИД РФ.