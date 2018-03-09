Звезда "Бегущего по лезвию" сыграет в новом "Терминаторе"

Канадская актриса может стать новым лицом популярной на весь мир киновселенной о роботах.

Маккензи Дэвис ведёт переговоры о роли в будущем фильме "Терминатор". Она присоединится к Арнольду Шварценеггеру, который вернётся в роли робота Т-800, и Линде Хэмильтон (Сара Коннор).

Информации о ленте пока нет. Предполагается, что Дэвис сыграет некоего солдата-убийцу с собственной миссией. Персонаж будет человеком и станет ключевым для всей истории. При этом студия всё ещё ищет актрису на главную роль для будущей трилогии.