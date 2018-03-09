Звезда "Бегущего по лезвию" сыграет в новом "Терминаторе"
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Канадская актриса может стать новым лицом популярной на весь мир киновселенной о роботах.
Маккензи Дэвис ведёт переговоры о роли в будущем фильме "Терминатор". Она присоединится к Арнольду Шварценеггеру, который вернётся в роли робота Т-800, и Линде Хэмильтон (Сара Коннор).
Информации о ленте пока нет. Предполагается, что Дэвис сыграет некоего солдата-убийцу с собственной миссией. Персонаж будет человеком и станет ключевым для всей истории. При этом студия всё ещё ищет актрису на главную роль для будущей трилогии.
Напомним, съёмки фильма начнутся в июне и продлятся до октября. Лентой занимается Тим Миллер, режиссёр "Дэдпула". Премьера картины запланирована на 26 июля 2019 года.