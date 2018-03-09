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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 09:04

Верификация в Twitter будет доступна всем пользователям

Фото: &copy; Flickr/World's Direction

Фото: © Flickr/World's Direction

По словам руководителя сервиса, теперь пользователи смогут подтвердить больше фактов о себе.

Во время прямой трансляции в Periscope генеральный директор "Твиттера" Джек Дорси рассказал, что компания работает над общедоступной верификацией для всех пользователей социальной сети. Задача "Твиттера" — открыть верификацию для всех желающих.

Компания хочет, чтобы пользователи смогли подтвердить больше фактов о себе, а сервису не пришлось выступать "судом" и брать на себя ответственность. Генеральный директор "Твиттера" не рассказал, как будет работать процесс верификации.

Ранее для этого необходимо было доказать высокую медийную известность, а также предоставить ссылки на материалы о себе с популярных интернет-ресурсов.

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Сергей Сурепин
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