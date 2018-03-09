Верификация в Twitter будет доступна всем пользователям

По словам руководителя сервиса, теперь пользователи смогут подтвердить больше фактов о себе.

Во время прямой трансляции в Periscope генеральный директор "Твиттера" Джек Дорси рассказал, что компания работает над общедоступной верификацией для всех пользователей социальной сети. Задача "Твиттера" — открыть верификацию для всех желающих.

Компания хочет, чтобы пользователи смогли подтвердить больше фактов о себе, а сервису не пришлось выступать "судом" и брать на себя ответственность. Генеральный директор "Твиттера" не рассказал, как будет работать процесс верификации.