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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 09:36

Дональд Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/The White House

Фото: © Кадр из видео YouTube/The White House

Американский президент провёл встречу с представителями игровой индустрии, чтобы обсудить жестокость в играх.

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии. Они обсудили жестокость в видеоиграх. По мнению издания The Verge, заседание было странным и бесполезным.

В самом начале встречи Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр. Позже видео появилось на официальном YouTube-канале Белого дома.

Участники встречи отметили, что на самом деле было мало серьёзных разговоров на тему правительственного контроля контента. Обсуждение сосредоточилось на более надёжных возрастных ограничениях, а также добровольных мерах, с которыми индустрия видеоигр может справиться сама.

После встречи вопрос о том, что собирается делать Трамп с жестокостью в играх, так и остался открытым. При этом самые суровые критики не выступали за ограничения.

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Сергей Сурепин
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