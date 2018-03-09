Дональд Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр
Фото: © Кадр из видео YouTube/The White House
Американский президент провёл встречу с представителями игровой индустрии, чтобы обсудить жестокость в играх.
8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии. Они обсудили жестокость в видеоиграх. По мнению издания The Verge, заседание было странным и бесполезным.
В самом начале встречи Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр. Позже видео появилось на официальном YouTube-канале Белого дома.
Участники встречи отметили, что на самом деле было мало серьёзных разговоров на тему правительственного контроля контента. Обсуждение сосредоточилось на более надёжных возрастных ограничениях, а также добровольных мерах, с которыми индустрия видеоигр может справиться сама.
После встречи вопрос о том, что собирается делать Трамп с жестокостью в играх, так и остался открытым. При этом самые суровые критики не выступали за ограничения.