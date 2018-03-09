Дональд Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр

Американский президент провёл встречу с представителями игровой индустрии, чтобы обсудить жестокость в играх.

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп встретился с представителями игровой индустрии. Они обсудили жестокость в видеоиграх. По мнению издания The Verge, заседание было странным и бесполезным.

В самом начале встречи Трамп показал видео с самыми жестокими моментами из игр. Позже видео появилось на официальном YouTube-канале Белого дома.

Участники встречи отметили, что на самом деле было мало серьёзных разговоров на тему правительственного контроля контента. Обсуждение сосредоточилось на более надёжных возрастных ограничениях, а также добровольных мерах, с которыми индустрия видеоигр может справиться сама.