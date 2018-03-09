Новый Qualcomm Snapdragon получит поддержку 5G-сетей

Производитель сейчас занимается созданием новой платформы, которая станет основой будущих мобильных гаджетов.

Компания Qualcomm работает над платформой Snapdragon 855 Fusion. Она станет основой будущих мобильных устройств, которые будут флагманами на рынке. Чип получит поддержку 5G-сетей.

Упоминание Snapdragon 855 Fusion появилось в финансовом отчёте японской телекоммуникационной медиакорпорации SoftBank. В основу платформы легли два ключевых компонента: сотовый модем Snapdragon X50 5G и процессор Snapdragon 855.