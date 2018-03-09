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Опубликовано 9 марта 2018, 10:51

Анонсирована новая часть Call of Duty

Фото: &copy; Call of Duty

Фото: © Call of Duty

Игра будет доступна на три недели раньше обычного. Шутер запустят уже в середине октября.

Компания Activision официально анонсировала новую часть Call of Duty. Игра получила подзаголовок Black Ops IIII.

Над игрой работает студия Treyarch, ответственная за предыдущие игры серии Black Ops. Предыдущие части выходили преимущественно в начале ноября, а в этот раз игра будет доступна уже в середине октября. Разработчики обещают в новой части нечто революционное и нетипичное для всей серии.

Выход шутера Call of Duty Black Ops IIII запланирован на 12 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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