Анонсирована новая часть Call of Duty

Игра будет доступна на три недели раньше обычного. Шутер запустят уже в середине октября.

Над игрой работает студия Treyarch, ответственная за предыдущие игры серии Black Ops. Предыдущие части выходили преимущественно в начале ноября, а в этот раз игра будет доступна уже в середине октября. Разработчики обещают в новой части нечто революционное и нетипичное для всей серии.