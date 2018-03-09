Американка влезла в долги на 10 тысяч долларов, пытаясь стать Instagram-звездой
Фото: © instagram/lissettecalv
26-летняя Лиссетт Кальвейро переехала в Нью-Йорк из Майями и, как она сама говорит, попала в мечту из сериала "Секс и город".
У девушки было 12 тысяч подписчиков, её публикации в "Инстаграме" набирали под 600–700 лайков, а жизнь американки выглядела гламурной и счастливой. Однако на самом деле Лиссетт была по уши в долгах и с каждым днём погружалась в них всё глубже.
В итоге она осталась должна 10 тысяч долларов. Деньги девушка потратила на одежду для "идеальных луков" и путешествия, которые были ей не по карману. По словам Лиссетт, она жила за гранью своих возможностей.
Пока девушка находилась в Майями с родителями, ей это кое-как удавалось: все деньги с подработок уходили на посещения модных заведений и покупку красивых вещей. Она тратила по 200 долларов в месяц на одежду, чтобы не появляться в одном и том же образе дважды.
После переезда в Нью-Йорк Кальвейро уже не справлялась с тратами. Она уехала из дома ради работы в PR-агентстве на Манхэттене. Чтобы выжить, девушке пришлось резко изменить свои привычки и снизить расходы. Сейчас Лиссетт жалеет, что так много денег потратила на ненастоящий гламур в "Инстаграме".