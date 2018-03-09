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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 10:53

Американка влезла в долги на 10 тысяч долларов, пытаясь стать Instagram-звездой

Фото: &copy; instagram/lissettecalv

Фото: © instagram/lissettecalv

26-летняя Лиссетт Кальвейро переехала в Нью-Йорк из Майями и, как она сама говорит, попала в мечту из сериала "Секс и город".

У девушки было 12 тысяч подписчиков, её публикации в "Инстаграме" набирали под 600–700 лайков, а жизнь американки выглядела гламурной и счастливой. Однако на самом деле Лиссетт была по уши в долгах и с каждым днём погружалась в них всё глубже.

(not) #NYFW

Публикация от Lissette Calveiro (@lissettecalv)

В итоге она осталась должна 10 тысяч долларов. Деньги девушка потратила на одежду для "идеальных луков" и путешествия, которые были ей не по карману. По словам Лиссетт, она жила за гранью своих возможностей.

Пока девушка находилась в Майями с родителями, ей это кое-как удавалось: все деньги с подработок уходили на посещения модных заведений и покупку красивых вещей. Она тратила по 200 долларов в месяц на одежду, чтобы не появляться в одном и том же образе дважды.

После переезда в Нью-Йорк Кальвейро уже не справлялась с тратами. Она уехала из дома ради работы в PR-агентстве на Манхэттене. Чтобы выжить, девушке пришлось резко изменить свои привычки и снизить расходы. Сейчас Лиссетт жалеет, что так много денег потратила на ненастоящий гламур в "Инстаграме".

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Сергей Сурепин
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