Американка влезла в долги на 10 тысяч долларов, пытаясь стать Instagram-звездой

26-летняя Лиссетт Кальвейро переехала в Нью-Йорк из Майями и, как она сама говорит, попала в мечту из сериала "Секс и город".

У девушки было 12 тысяч подписчиков, её публикации в "Инстаграме" набирали под 600–700 лайков, а жизнь американки выглядела гламурной и счастливой. Однако на самом деле Лиссетт была по уши в долгах и с каждым днём погружалась в них всё глубже.

(not) #NYFW Публикация от Lissette Calveiro (@lissettecalv) Фев 8, 2018 в 9:59 PST

В итоге она осталась должна 10 тысяч долларов. Деньги девушка потратила на одежду для "идеальных луков" и путешествия, которые были ей не по карману. По словам Лиссетт, она жила за гранью своих возможностей.

Пока девушка находилась в Майями с родителями, ей это кое-как удавалось: все деньги с подработок уходили на посещения модных заведений и покупку красивых вещей. Она тратила по 200 долларов в месяц на одежду, чтобы не появляться в одном и том же образе дважды.