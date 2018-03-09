Новый смартфон Xiaomi получит поддержку искусственного интеллекта

Скоро смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro поступят в продажу за пределами Индии, жители которой могут купить их уже целый месяц.

Китайская компания Xiaomi продолжает подогревать интерес к Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Теперь стало известно, что новые смартфоны получат поддержку функции Smart Beauty, работающей на основе искусственного интеллекта.

Речь идёт о технологии AI, которая будет делать селфи более красивыми и приятными для восприятия. Это будет происходить автоматически без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя.

Redmi Note 5 Pro получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру на основе сенсора Sony IMX376. Также телефон поддерживает вспышку и технологию Beautify 4.0 для придания коже более красивого вида.