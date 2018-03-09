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Опубликовано 9 марта 2018, 12:33

Хакеры хотели заразить 300 тысяч российских компьютеров для добычи криптовалюты

Фото: &copy; Flickr/Marco Verch

Фото: © Flickr/Marco Verch

Всего киберпреступники планировали атаковать 400 тысяч компьютеров. Всё из-за майнинга.

Компания Microsoft зафиксировала массовую кибератаку, которая была нацелена на заражение компьютеров майнеров. Жертвами преступников могли стать 400 тысяч человек, 300 тысяч из которых — жители России.

Аналитики обнаружили цифровые следы кампании по распространению вирусов. Комплекс из 80 тысяч сложных троянов пытался обойти защитные модули на протяжении 12 часов. Атаку отразил Windows Defender.

Зафиксированный вирус был майнером, который пытался адаптировать заражённые компьютеры для добычи криптовалюты Electroneum. Помимо России атака была нацелена на пользователей из Турции и с Украины.

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Сергей Сурепин
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