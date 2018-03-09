Хакеры хотели заразить 300 тысяч российских компьютеров для добычи криптовалюты

Всего киберпреступники планировали атаковать 400 тысяч компьютеров. Всё из-за майнинга.

Компания Microsoft зафиксировала массовую кибератаку, которая была нацелена на заражение компьютеров майнеров. Жертвами преступников могли стать 400 тысяч человек, 300 тысяч из которых — жители России.

Аналитики обнаружили цифровые следы кампании по распространению вирусов. Комплекс из 80 тысяч сложных троянов пытался обойти защитные модули на протяжении 12 часов. Атаку отразил Windows Defender.