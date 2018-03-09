Учёные: Ложь в социальных сетях распространяется в семь раз быстрее правды
Фото: © Flickr/Hamza Butt
Исследователи отметили, что их выводы касаются не только "Твиттера", но и в том числе "Фейсбука".
Исследование провели учёные Массачусетского технологического института. Результаты показали, что фейковые новости распространяются в "Твиттере" на 70% быстрее, чем настоящие.
Всего учёные проанализировали около 126 тысяч сообщений, которые ретвитили три миллиона пользователей в 2006–2007 годах. Информацию проверили шесть независимых факт-чекинговых организаций, среди них — Politifact и Snopes.
Как удалось установить, все фейковые истории распространяются быстрее правдивых. Особенно это касается сообщений о политике по сравнению с новостями о терактах, стихийных бедствиях, науке и финансах.
Учёные отметили, что, хотя в фокусе их исследования был "Твиттер", с большей долей вероятности аналогичные выводы можно сделать о "Фейсбуке" и других социальных сетях.