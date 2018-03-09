Создатель Half-Life вернулся к разработке новых игр после пятилетнего затишья
Фото: © Скриншот Artifact
Популярный американский разработчик теперь создаёт коллекционную карточную игру для массового потребителя.
9 марта в Сиэтле компания Valve провела презентацию коллекционной карточной игры Artifact. Для команды это первый за длительное время проект, раньше студия часто радовала геймеров инновационными играми.
По словам генерального директора корпорации Гейба Ньюэлла, новая игра студии станет первым, но не последним, чем команда порадует поклонников своего творчества. Студия Valve не выпускала игры на протяжении последних пяти лет.
Гейб Ньюэлл официально заявил, что его компания возвращается и будет снова выпускать игры. Проект Artifact будет доступен для ПК в 2018 году, но в 2019 году игра доберётся до мобильных устройств.