Создатель Half-Life вернулся к разработке новых игр после пятилетнего затишья

Популярный американский разработчик теперь создаёт коллекционную карточную игру для массового потребителя.

9 марта в Сиэтле компания Valve провела презентацию коллекционной карточной игры Artifact. Для команды это первый за длительное время проект, раньше студия часто радовала геймеров инновационными играми.

По словам генерального директора корпорации Гейба Ньюэлла, новая игра студии станет первым, но не последним, чем команда порадует поклонников своего творчества. Студия Valve не выпускала игры на протяжении последних пяти лет.