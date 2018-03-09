Создатель самой скандальной игры 2018 года потрясён клеветой журналистов

Чешский разработчик заявил, что всё, что его команда пообещала игрокам, будет выполнено.

8 марта журналисты Polygon опубликовали заметку, в которой сказано, что создатели Kingdom Come: Deliverance не будут выполнять часть обещаний, данных во время кампании по сбору денег на Kickstarter. Журналисты уверены, что поклонникам самой скандальной игры 2018 года не стоит ожидать появления сюжетной линии за женского героя и собаки-компаньона.

Создатель Kingdom Come: Deliverance Дэниель Вавра незамедлительно отреагировал на это. Он заявил, что слова Polygon — ложь, а все обещания будут исполнены. Разработчик добавил, что сейчас его команда работает над анимацией для собаки, а также сконцентрирована на обновлениях и полировке игры.