Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 16:45

Лавров: Россия выступает за развитие диалога с США о стратегической стабильности

Сергей Лавров. Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллинников

Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

Таким образом глава российского дипломатического ведомства ответил на вопросы о проведении переговоров с РФ по ДСНВ.

Россия выступает за продолжение диалога по стратегической стабильности с США, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы всегда были за то, чтобы стратегический диалог, диалог по стратегической стабильности продолжался и развивался между Россией и США, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Эфиопию.

При этом глава МИД РФ отметил, что механизмы взаимодействия с США по осуществлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уже заложены в нём

— Все механизмы взаимодействия по осуществлению этого документа (ДСНВ. — Прим. ред.) заложены в самом договоре, они используются в контексте деятельности комиссии, которая создана для наблюдения за его выполнением, — уточнил министр.

Ранее в российском дипведомстве сообщали, что Россия не ведёт переговоров с США о заключении нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), на данный момент правительство решает проблемы в рамках действующего соглашения.

BannerImage
Екатерина Михайлова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • США
  • Эфиопия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar