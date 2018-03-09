Лавров: Россия выступает за развитие диалога с США о стратегической стабильности

Таким образом глава российского дипломатического ведомства ответил на вопросы о проведении переговоров с РФ по ДСНВ.

Россия выступает за продолжение диалога по стратегической стабильности с США, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы всегда были за то, чтобы стратегический диалог, диалог по стратегической стабильности продолжался и развивался между Россией и США, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Эфиопию.

При этом глава МИД РФ отметил, что механизмы взаимодействия с США по осуществлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уже заложены в нём

— Все механизмы взаимодействия по осуществлению этого документа (ДСНВ. — Прим. ред.) заложены в самом договоре, они используются в контексте деятельности комиссии, которая создана для наблюдения за его выполнением, — уточнил министр.