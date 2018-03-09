На Женевском автосалоне показали серийный летающий автомобиль

На разгон до сотни автомобилю потребуется менее девяти секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час.

Голландская компания PAL-V в рамках Женевского автосалона показала серийную версию летающего автомобиля Liberty. Модель получила название Pioneer Edition.

Производитель не стал проводить демонстративные полёты в рамках автосалона, однако заявил, что после закрытия шоу машину отправят получать сертификаты, необходимые для всех наземных и воздушных видов транспорта. Это касается как Европы, так и США.

Фото: © PAL-V

Летающее авто может подняться на высоту до 3500 метров. Для взлёта необходима площадка размером 200 на 200 метров. В воздухе авто может разогнаться до 180 километров в час, на земле — до 160 километров в час. При полном баке машина может преодолеть до 500 километров.