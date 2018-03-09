На Женевском автосалоне показали серийный летающий автомобиль
Фото: © PAL-V
На разгон до сотни автомобилю потребуется менее девяти секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час.
Голландская компания PAL-V в рамках Женевского автосалона показала серийную версию летающего автомобиля Liberty. Модель получила название Pioneer Edition.
Производитель не стал проводить демонстративные полёты в рамках автосалона, однако заявил, что после закрытия шоу машину отправят получать сертификаты, необходимые для всех наземных и воздушных видов транспорта. Это касается как Европы, так и США.
Фото: © PAL-V
Летающее авто может подняться на высоту до 3500 метров. Для взлёта необходима площадка размером 200 на 200 метров. В воздухе авто может разогнаться до 180 километров в час, на земле — до 160 километров в час. При полном баке машина может преодолеть до 500 километров.
Новая машина стоит 499 тысяч евро. Она уже доступна для заказа. В скором времени будет представлена более простая версия авто Sport Edition за 299 тысяч евро.