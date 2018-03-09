Amazon может быстрее Apple добиться капитализации в 1 триллион долларов

Несмотря на то что сейчас Apple — самая дорогая публичная компания, её позиции находятся под угрозой.

Согласно данным Reuters, в негласной гонке за статус первой компании с оценкой в один триллион долларов компанию Apple может опередить Amazon. Сейчас команда из Купертино оценивается в 893 миллиарда долларов, а фирма Джеффа Безоса — в 752 миллиарда долларов.

Amazon находится на третьей строчке мирового рейтинга и всего на 141 миллиард долларов отстаёт от лидера. Однако разрыв сокращается большими темпами. За год акции Apple выросли в цене на 24%, а стоимость акций Amazon выросла на 83%.