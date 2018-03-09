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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 15:19

"Чёрная Пантера" получит продолжение

Фото: &copy; MARVEL

Фото: © MARVEL

Самый политкорректный фильм года, покоривший зрителей в США и по всему миру, получит вторую часть.

Руководитель Marvel Кевин Файги подтвердил, что "Чёрная Пантера" получит продолжение. Режиссёр и сценарист первой части Райан Куглер пока не согласился вернуться к работе, но студия уже знает, каким должен стать следующий фильм.

"Чёрную Пантеру" уже успели окрестить самым политкорректным фильмом года. В ленте снялись преимущественно темнокожие актёры.

Напомним, фильм "Чёрная Пантера" вышел в российский прокат 26 февраля 2018 года. Сборы по миру почти превысили один миллиард долларов.

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Сергей Сурепин
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