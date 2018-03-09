Самый политкорректный фильм года, покоривший зрителей в США и по всему миру, получит вторую часть.

Руководитель Marvel Кевин Файги подтвердил, что "Чёрная Пантера" получит продолжение. Режиссёр и сценарист первой части Райан Куглер пока не согласился вернуться к работе, но студия уже знает, каким должен стать следующий фильм.

"Чёрную Пантеру" уже успели окрестить самым политкорректным фильмом года. В ленте снялись преимущественно темнокожие актёры.