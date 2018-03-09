"Чёрная Пантера" получит продолжение
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Самый политкорректный фильм года, покоривший зрителей в США и по всему миру, получит вторую часть.
Руководитель Marvel Кевин Файги подтвердил, что "Чёрная Пантера" получит продолжение. Режиссёр и сценарист первой части Райан Куглер пока не согласился вернуться к работе, но студия уже знает, каким должен стать следующий фильм.
"Чёрную Пантеру" уже успели окрестить самым политкорректным фильмом года. В ленте снялись преимущественно темнокожие актёры.
Напомним, фильм "Чёрная Пантера" вышел в российский прокат 26 февраля 2018 года. Сборы по миру почти превысили один миллиард долларов.