Рик и Морти приняли участие в записи альбома популярного американского рэпера
Фото: © Кадр из видео YouTube/RARE™
Артист представил новый альбом, а также экранизировал первую композицию Grandpas Spaceship.
Популярный американский рэпер Logic выпустил альбом Bobby Tarantino II. Участие в его записи приняли Рик и Морти. Услышать голоса главных героев популярного мультсериала можно в первой песне Grandpas Spaceship.
Артист также экранизировал эту композицию. В мини-ролике Рик и Морти летят на космическом корабле Рика и разговаривают о Logic и его новом альбоме.
Сам рэпер описывает свой новый релиз как фановый проект, балансирующий на грани мудрости и остроумия. Ранее его персонаж появлялся в четвёртом эпизоде третьего сезона сериала "Рик и Морти".