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Опубликовано 9 марта 2018, 15:36

Рик и Морти приняли участие в записи альбома популярного американского рэпера

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/RARE&trade;

Фото: © Кадр из видео YouTube/RARE™

Артист представил новый альбом, а также экранизировал первую композицию Grandpas Spaceship.

Популярный американский рэпер Logic выпустил альбом Bobby Tarantino II. Участие в его записи приняли Рик и Морти. Услышать голоса главных героев популярного мультсериала можно в первой песне Grandpas Spaceship.

Артист также экранизировал эту композицию. В мини-ролике Рик и Морти летят на космическом корабле Рика и разговаривают о Logic и его новом альбоме.

Сам рэпер описывает свой новый релиз как фановый проект, балансирующий на грани мудрости и остроумия. Ранее его персонаж появлялся в четвёртом эпизоде третьего сезона сериала "Рик и Морти".

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Сергей Сурепин
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