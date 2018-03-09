Рик и Морти приняли участие в записи альбома популярного американского рэпера

Артист представил новый альбом, а также экранизировал первую композицию Grandpas Spaceship.

Популярный американский рэпер Logic выпустил альбом Bobby Tarantino II. Участие в его записи приняли Рик и Морти. Услышать голоса главных героев популярного мультсериала можно в первой песне Grandpas Spaceship.

Артист также экранизировал эту композицию. В мини-ролике Рик и Морти летят на космическом корабле Рика и разговаривают о Logic и его новом альбоме.