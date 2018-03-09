Apple создала новый водонепроницаемый кабель для зарядки Lightning
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Ещё в 2016 году команда из Купертино реализовала в iPhone 7 поддержку защиты от воды и пыли.
Компания Apple создала новый Lightning-кабель. Теперь он водонепроницаемый.
Согласно данным Patently Apple, американская корпорация буквально на днях успешно запатентовала новый кабель Lightning, который совсем не боится воды. Фирме удалось реализовать герметичную изоляцию, причём не только самого коннектора кабеля, но и разъёма для его подключения.
В описании к патенту не сказано, для чего необходима защита от воды. По всей видимости, его можно будет использовать в тот момент времени, когда в разъёме смартфона или планшета Apple находится влага или вода.