Apple создала новый водонепроницаемый кабель для зарядки Lightning

Ещё в 2016 году команда из Купертино реализовала в iPhone 7 поддержку защиты от воды и пыли.

Компания Apple создала новый Lightning-кабель. Теперь он водонепроницаемый.

Согласно данным Patently Apple, американская корпорация буквально на днях успешно запатентовала новый кабель Lightning, который совсем не боится воды. Фирме удалось реализовать герметичную изоляцию, причём не только самого коннектора кабеля, но и разъёма для его подключения.