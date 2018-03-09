В Госдуме сочли бредом слова об уничтожении России американскими подлодками

Представители нижней палаты напомнили, что специалистам США нужно периодически смотреть на карту.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявления Минобороны США о способности американских подлодок уничтожить Россию.

— Американским специалистам нужно иногда смотреть на карту. Они, наверное, путают континенты, на которых находятся Америка и Россия. У нас не та страна, которая подвержена серьёзному влиянию со стороны подлодок. Мы всё же огромная территория, которую единовременным ударом с подводных лодок уничтожить невозможно, — отметил депутат.

Он назвал такие высказывания мальчишескими заявлениями и бредом.

Также эту ситуацию прокомментировал зампред Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, РФ не собирается ни на кого нападать, но её вооружённые силы способны отразить любую агрессию.

Также он напомнил, что различные угрозы звучат сегодня прежде всего со стороны США и НАТО, в то время как военная доктрина России носит оборонительный характер.

— Это ещё раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны, — отметил Швыткин, напомнив, что Россия ни в коем случае не стремится к войне.

При этом парламентарий добавил, что стремление США показать возможности имеющегося у них оружия — "глупость", потому что показанные Владимиром Путиным виды новейшего российского вооружения способны отразить агрессию любого противника.