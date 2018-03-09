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Опубликовано 9 марта 2018, 16:19

Samsung назвала дату выхода Android Oreo для своих смартфонов

Фото: &copy;&nbsp;android.com

Фото: © android.com

Новая версия мобильной операционной системы будет доступна сразу для нескольких фирменных смартфонов.

Турецкий офис компании Samsung запустил сайт, на котором опубликована информация о датах выхода финальной версии операционной системы Android 8.0 Oreo для нескольких фирменных смартфонов.

Первый в списке — Galaxy Note 8 (30 марта). После обновление получат Galaxy S7 и S7 Edge (13 апреля), Galaxy A5, A7 и A3 2017 (25 мая).

Напомним, ранее аналогичное обновление получил Galaxy S8. Пользователи уже столкнулись с самопроизвольной перезагрузкой смартфонов.

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Сергей Сурепин
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