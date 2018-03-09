Samsung назвала дату выхода Android Oreo для своих смартфонов
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Новая версия мобильной операционной системы будет доступна сразу для нескольких фирменных смартфонов.
Турецкий офис компании Samsung запустил сайт, на котором опубликована информация о датах выхода финальной версии операционной системы Android 8.0 Oreo для нескольких фирменных смартфонов.
Первый в списке — Galaxy Note 8 (30 марта). После обновление получат Galaxy S7 и S7 Edge (13 апреля), Galaxy A5, A7 и A3 2017 (25 мая).
Напомним, ранее аналогичное обновление получил Galaxy S8. Пользователи уже столкнулись с самопроизвольной перезагрузкой смартфонов.