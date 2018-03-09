Samsung назвала дату выхода Android Oreo для своих смартфонов

Новая версия мобильной операционной системы будет доступна сразу для нескольких фирменных смартфонов.

Турецкий офис компании Samsung запустил сайт, на котором опубликована информация о датах выхода финальной версии операционной системы Android 8.0 Oreo для нескольких фирменных смартфонов.

Первый в списке — Galaxy Note 8 (30 марта). После обновление получат Galaxy S7 и S7 Edge (13 апреля), Galaxy A5, A7 и A3 2017 (25 мая).