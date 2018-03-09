В США требуют запретить криптовалютную пирамиду, лицом которой стал Стивен Сигал
Фото: © wikimedia.org
Штат Нью-Джерси выдал предписание о приостановке ICO, продвижением которого занимался популярный актёр.
Бюро ценных бумаг Нью-Джерси предполагает, что проект Bitcoiin2Gen занимается продажей незарегистрированных ценных бумаг жителям штата. Регулятор обратил внимание на отсутствие определённой информации об организаторах проекта.
ICO привлекло внимание общественности в феврале 2018 года благодаря участию в его рекламной кампании звезды боевиков 90-х Стивена Сигала. По мнению специалистов, Bitcoiin2Gen — финансовая пирамида, использующая в названии ложную ассоциацию с крупнейшей криптовалютой.
Также на сайте Bitcoiin2Gen нет информации о том, каким образом актёр может гарантировать соответствие предложения стартапа федеральным законам и законам штата, а также о том, какую компенсацию он получил за продвижение проекта.