В США требуют запретить криптовалютную пирамиду, лицом которой стал Стивен Сигал

ICO привлекло внимание общественности в феврале 2018 года благодаря участию в его рекламной кампании звезды боевиков 90-х Стивена Сигала. По мнению специалистов, Bitcoiin2Gen — финансовая пирамида, использующая в названии ложную ассоциацию с крупнейшей криптовалютой.

Также на сайте Bitcoiin2Gen нет информации о том, каким образом актёр может гарантировать соответствие предложения стартапа федеральным законам и законам штата, а также о том, какую компенсацию он получил за продвижение проекта.