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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 18:13

Один из основателей Mail.Ru инвестировал в создание беспилотных грузовиков

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Объём вложений со стороны фонда Дмитрия Гришина в компанию Starsky Robotics не раскрывается.

Венчурный фонд Grishin Robotics, принадлежащий одному из основателей Mail.Ru Group Дмитрию Гришину, инвестировал в разработчика беспилотных грузовиков Starsky Robotics. Объём вложений не разглашается.

Общий размер инвестиций, привлечённых компанией-разработчиком в ходе первого раунда, составил 16 с половиной миллионов долларов. Помимо Grishin Robotics в фирму вложились Shasta Ventures и Y Combinator.

Напомним, Starsky Robotics основали в феврале 2016 года. Система этой компании позволяет фурам передвигаться по дорогам автономно, без водителя, однако под удалённым контролем оператора — профессионального водителя. В феврале 2018 года компания сообщила, что грузовик с её системой успешно проехал 11 километров во Флориде.

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Сергей Сурепин
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