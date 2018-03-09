Один из основателей Mail.Ru инвестировал в создание беспилотных грузовиков

Общий размер инвестиций, привлечённых компанией-разработчиком в ходе первого раунда, составил 16 с половиной миллионов долларов. Помимо Grishin Robotics в фирму вложились Shasta Ventures и Y Combinator.

Напомним, Starsky Robotics основали в феврале 2016 года. Система этой компании позволяет фурам передвигаться по дорогам автономно, без водителя, однако под удалённым контролем оператора — профессионального водителя. В феврале 2018 года компания сообщила, что грузовик с её системой успешно проехал 11 километров во Флориде.