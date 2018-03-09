Авторы Fortnite Battle Royale выпустят игру на iPhone

Мобильная версия игры будет поддерживать одновременный режим игры на ПК и консолях.

Студия Epic Games сообщила, что Fortnite Battle Royale доберётся до мобильных устройств. Разработчики уже на следующей неделе начнут приём заявок на тестирование шутера.

Мобильная версия игры не будет отличаться от версии на ПК и консолях. Благодаря партнёрству с Sony пользователи на всех платформах, помимо Xbox One, смогут объединиться и играть вместе.