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Регион
Опубликовано 9 марта 2018, 19:09

Анонсирован телефон, который может проработать месяц от одного заряда

Коллаж L!FE. Фото: &copy; Public Domain Files

Коллаж L!FE. Фото: © Public Domain Files

Новое устройство отличается от современных смартфонов наличием механической клавиатуры.

Компания Energizer представила новый телефон — Power Max P20. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Новый телефон может проработать до 31 дня в режиме ожидания. Также пользователи смогут беспрерывно разговаривать по нему до 40 часов.

Устройство получило 2,8-дюймовый экран. Телефон представляет собой стандартный набор базовых функций. Также он может выполнять роль портативного аккумулятора для смартфона: телефон получил полноразмерный USB-разъём. Устройство выйдет во втором квартале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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