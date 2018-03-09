Анонсирован телефон, который может проработать месяц от одного заряда
Коллаж L!FE. Фото: © Public Domain Files
Новое устройство отличается от современных смартфонов наличием механической клавиатуры.
Компания Energizer представила новый телефон — Power Max P20. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Новый телефон может проработать до 31 дня в режиме ожидания. Также пользователи смогут беспрерывно разговаривать по нему до 40 часов.
Устройство получило 2,8-дюймовый экран. Телефон представляет собой стандартный набор базовых функций. Также он может выполнять роль портативного аккумулятора для смартфона: телефон получил полноразмерный USB-разъём. Устройство выйдет во втором квартале 2018 года.