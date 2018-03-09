Создатель Siri назвал её глупой и разочаровался в Apple

Команда из Купертино не сама создала голосового помощника, а только купила команду разработчиков.

Создатель Siri Норман Винарски открыто назвал нынешнюю версию виртуального ассистента глупой. При этом он выразил сильное разочарование в корпорации Apple и в том, что она сделала для улучшения этого продукта за пять лет — ничего.

Норман планировал использовать Siri только в двух областях — в развлечениях и путешествиях. Когда этот проект купила Apple, отдав за него огромную сумму денег, она решила сделать голосового помощника универсальным, невзирая на предупреждения, что это ни к чему хорошему не приведёт.