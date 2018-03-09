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Опубликовано 9 марта 2018, 19:01

Создатель Siri назвал её глупой и разочаровался в Apple

Фото: &copy; Apple Inc

Фото: © Apple Inc

Команда из Купертино не сама создала голосового помощника, а только купила команду разработчиков.

Создатель Siri Норман Винарски открыто назвал нынешнюю версию виртуального ассистента глупой. При этом он выразил сильное разочарование в корпорации Apple и в том, что она сделала для улучшения этого продукта за пять лет — ничего.

Норман планировал использовать Siri только в двух областях — в развлечениях и путешествиях. Когда этот проект купила Apple, отдав за него огромную сумму денег, она решила сделать голосового помощника универсальным, невзирая на предупреждения, что это ни к чему хорошему не приведёт.

Создатель Siri заявил, что разочарован в Apple, которая не может при наличии своих ресурсов сделать сервис таким, каким он на самом деле должен быть.

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Сергей Сурепин
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