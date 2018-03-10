У тренера Слуцкого появились фанаты в Европе

Ранее сообщалось, что следующим местом работы российского тренера станет команда "Витесс" из Голландии.

Агент тренера Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле прокомментировал информацию о том, что российский футбольный специалист возглавит команду "Витесс" из Голландии. Об этом он рассказал сайту "Чемпионат.соm".

— Я не буду называть конкретные клубы, от которых есть предложения. Всё, что могу сказать, так это то, что у Леонида Слуцкого много поклонников в Европе. С его будущим всё прояснится в ближайшее время, — заявил агент.

Ранее в ряде европейских СМИ сообщалось, что в январе Слуцкий провёл переговоры с "Витессом", по итогам которых стороны выразили желание сотрудничать. Предполагается, что контракт экс-наставника сборной России будет рассчитан на два года. Сейчас стороны ждут разрешения на работу для Слуцкого, после чего и начнётся его сотрудничество с "Витессом".

Интересно, что владельцем нового клуба Слуцкого является российский бизнесмен Александр Чигиринский. Также "Витесс" находится в партнёрских отношениях с английским "Челси", принадлежащим другому россиянину — Роману Абрамовичу.