Тиллерсон отменил запланированные встречи в Кении из-за плохого самочувствия

Заместитель госсекретаря отметил, что ряд мероприятий в некоторых странах также может быть перенесён на более поздний срок.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с плохим самочувствием отменил запланированные на сегодня, 10 марта, мероприятия в Кении, где он находится с визитом. Об этом рассказал представитель американского Госдепа Стив Голдстейн.

— Госсекретарь чувствует себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьёзными проблемами на родине — как, например, вопросы, связанные с КНДР, — пояснил он на брифинге.

По словам Голдстейна, нет признаков того, что болезнь Тиллерсона серьёзна. Заместитель госсекретаря добавил, что ряд мероприятий в некоторых африканских странах также может быть перенесён на более поздний срок.