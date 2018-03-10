Тиллерсон отменил запланированные встречи в Кении из-за плохого самочувствия
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas
Заместитель госсекретаря отметил, что ряд мероприятий в некоторых странах также может быть перенесён на более поздний срок.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с плохим самочувствием отменил запланированные на сегодня, 10 марта, мероприятия в Кении, где он находится с визитом. Об этом рассказал представитель американского Госдепа Стив Голдстейн.
— Госсекретарь чувствует себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьёзными проблемами на родине — как, например, вопросы, связанные с КНДР, — пояснил он на брифинге.
По словам Голдстейна, нет признаков того, что болезнь Тиллерсона серьёзна. Заместитель госсекретаря добавил, что ряд мероприятий в некоторых африканских странах также может быть перенесён на более поздний срок.
Ранее сообщалось, что Рекс Тиллерсон в ходе своего первого африканского турне 6–13 марта посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. В число вопросов, которые госсекретарь США планирует обсудить, входит развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом.