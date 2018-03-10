Секс-символ с самым высоким IQ: Шэрон Стоун исполнилось 60

Всемирную популярность актрисе принесла роль в культовом триллере "Основной инстинкт".

Сегодня, 10 марта, свой юбилей празднует голливудская актриса Шэрон Стоун. Звезде фильма "Основной инстинкт" исполнилось 60 лет. Вот как выглядит актриса сейчас.

Знаменитость регулярно демонстрирует свою прекрасную форму. Так, недавно Шэрон опубликовала снимок в чёрных брюках и нижнем белье.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Мар 6, 2018 в 6:27 PST

Западные СМИ периодически приписывают Шерон Стоун большой успех в прохождении теста на IQ — более 150 баллов. Такой результат может свидетельствовать о признаках гениальности.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Мар 8, 2018 в 3:08 PST

Карьера Шэрон Стоун начиналась с модельного бизнеса. А первой ролью в кино стал эпизод в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звёздной пыли". Известность Стоун принесла роль писательницы в фильме "Основной инстинкт". Позже за роль в фильме "Казино" Мартина Скорсезе она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".