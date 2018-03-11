Юбилей! 100 лет назад Москва вернула себе статус столицы
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11 марта 1918 года руководство Советской России тремя эшелонами было эвакуировано из Петрограда в Москву.
Сто лет назад Москва после двухвекового перерыва вернула себе статус столицы. 11 марта 1918 года верховное руководство Советской России прибыло из Петрограда в Москву.
Поначалу это воспринималось как временная мера — в начале марта немецкие войска подходили к Петрограду, вопрос об эвакуации правительства встал очень остро. А ещё через пять дней — 16 марта — Чрезвычайный съезд Советов утвердил перенос столицы из города на Неве в Москву.
Начальникам дали распоряжение обживаться в новом городе. В день приезда они заселились в центральные гостиницы. Например, Ленин с супругой Надеждой Крупской остановился в номере 107 "Националя".
Из трёх предложенных вариантов для нового места работы Совнаркома и ВЦИК Ленин выбрал Московский Кремль. Среди других вариантов были здание в районе Красных Ворот — так называемый Девичий институт, а также здание в районе площади трёх вокзалов.