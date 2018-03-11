Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2018, 06:43

Юбилей! 100 лет назад Москва вернула себе статус столицы

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

11 марта 1918 года руководство Советской России тремя эшелонами было эвакуировано из Петрограда в Москву.

Сто лет назад Москва после двухвекового перерыва вернула себе статус столицы. 11 марта 1918 года верховное руководство Советской России прибыло из Петрограда в Москву.

Поначалу это воспринималось как временная мера — в начале марта немецкие войска подходили к Петрограду, вопрос об эвакуации правительства встал очень остро. А ещё через пять дней — 16 марта — Чрезвычайный съезд Советов утвердил перенос столицы из города на Неве в Москву.

Начальникам дали распоряжение обживаться в новом городе. В день приезда они заселились в центральные гостиницы. Например, Ленин с супругой Надеждой Крупской остановился в номере 107 "Националя".

Из трёх предложенных вариантов для нового места работы Совнаркома и ВЦИК Ленин выбрал Московский Кремль. Среди других вариантов были здание в районе Красных Ворот — так называемый Девичий институт, а также здание в районе площади трёх вокзалов.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • города
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar