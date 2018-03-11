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Регион
Опубликовано 11 марта 2018, 13:36

"Там ему и тюрьма приготовлена". В Госдуме Ярошу предложили захватить Воркуту

Дмитрий Ярош. Фото &copy; РИА Новости

Дмитрий Ярош. Фото © РИА Новости

Ранее экс-лидер "Правого сектора" заявил, что после "освобождения" Киева и Донбасса Украине стоит подумать о захвате Воронежа и Кубани.

В Госдуме экс-главе экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрию Ярошу посоветовали попробовать захватить Воркуту, где для него уже приготовлена тюрьма. Так председатель Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников отреагировал на недавнее заявление Яроша.

Ранее экс-лидер "Правого сектора" выразил мнение, что после зачистки Крыма и Донбасса от "антиправительственного элемента" Украине стоит подумать о захвате российских земель — Воронежа, Кубани и Донщины (территория Ростовской области).

— Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена, — сказал Калашников РИА "Новости".

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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Иван Гусев
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