"Там ему и тюрьма приготовлена". В Госдуме Ярошу предложили захватить Воркуту

Ранее экс-лидер "Правого сектора" заявил, что после "освобождения" Киева и Донбасса Украине стоит подумать о захвате Воронежа и Кубани.

В Госдуме экс-главе экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрию Ярошу посоветовали попробовать захватить Воркуту, где для него уже приготовлена тюрьма. Так председатель Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников отреагировал на недавнее заявление Яроша.

Ранее экс-лидер "Правого сектора" выразил мнение, что после зачистки Крыма и Донбасса от "антиправительственного элемента" Украине стоит подумать о захвате российских земель — Воронежа, Кубани и Донщины (территория Ростовской области).

— Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена, — сказал Калашников РИА "Новости".