Голландец назвал трезвость "выглядящего пьяным" Слуцкого необычной для русского

— Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали свои тренеры, но в чемпионате руководствуются качествами специалиста. Слуцкий — хороший тренер, он добился успеха в России. Не удивлюсь, если в ближайшее время в "Витессе" появится восемь или девять россиян, — заявил он.