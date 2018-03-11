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Регион
Опубликовано 11 марта 2018, 21:13

Голландец назвал трезвость "выглядящего пьяным" Слуцкого необычной для русского

Леонид Слуцкий. Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Брага

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Голландский футбольный тренер Роберт Маскант прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост наставника ФК "Витесс". Слова голландца приводит портал vi.nl.

— Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали свои тренеры, но в чемпионате руководствуются качествами специалиста. Слуцкий — хороший тренер, он добился успеха в России. Не удивлюсь, если в ближайшее время в "Витессе" появится восемь или девять россиян, — заявил он.

Маскант также дал характеристику внешнего вида Слуцкого, заявив что тот "выглядит вечно пьяным, но, насколько я знаю, он совсем не употребляет алкоголь, что необычно для русского".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с ФК "Витесс" и летом официально возглавит команду.

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Аида Землекопова
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