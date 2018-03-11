Голландец назвал трезвость "выглядящего пьяным" Слуцкого необычной для русского
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
Голландский футбольный тренер Роберт Маскант прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост наставника ФК "Витесс". Слова голландца приводит портал vi.nl.
— Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали свои тренеры, но в чемпионате руководствуются качествами специалиста. Слуцкий — хороший тренер, он добился успеха в России. Не удивлюсь, если в ближайшее время в "Витессе" появится восемь или девять россиян, — заявил он.
Маскант также дал характеристику внешнего вида Слуцкого, заявив что тот "выглядит вечно пьяным, но, насколько я знаю, он совсем не употребляет алкоголь, что необычно для русского".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что экс-главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с ФК "Витесс" и летом официально возглавит команду.